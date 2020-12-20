Американские врачи обнаружили новый опасный симптом COVID-19

Американские врачи обнаружили новый опасный симптом COVID-19
У медиков появляется все больше подтверждений, что коронавирус поражает организм полностью. Фото: pixabay

Медики из США выявили новый редкий, но крайне опасный симптом коронавирусной инфекции, который обнаружился у нескольких пациентов в Нью-Йорке.

За два месяца нью-йоркские врачи зафиксировали три случая развития кератита, — воспаления роговицы, — у зараженных COVID-19. Инфекция прогрессировала, в дальнейшем распространившись на оболочки глазного яблока, что привело к эндофтальмиту. Один из пациентов в итоге умер от коронавирусных осложнений, другой лишился зрения, а третьему пришлось удалить один глаз.

Трансформация кератита в эндофтальмит — крайне редкое явление, однако выявление сразу трех подобных случаев в короткий срок свидетельствует о возможной связи коронавируса с развитием глазных болезней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые пациенты, перенесшие коронавирус, могут получить пожизненный иммунитет к этой болезни.

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COVID-19 симптомы коронавируса США


 

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