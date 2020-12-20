Глава Роспотребнадзора объяснила, кому не нужно прививаться от COVID-19

Перед вакцинацией, в любом случае, лучше проконсультироваться у врача. Фото: Минздрав РФ

Перед вакцинацией, в любом случае, лучше проконсультироваться у врача. Фото: Минздрав РФ

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в прививке от коронавируса нет необходимости у людей, в организме которых есть антитела.

Об этом этом глава ведомства рассказала в субботу, 19 декабря, журналистке Наиле Аскер-заде в рамках фильма «Опасный вирус. Первый год», показанного на телеканале «Россия-1». На данный момент, объяснила Попова, перед вакцинацией сначала проверяют наличие антител. В случае, если они выявлены, смысла в прививке нет.

Между тем, если антитела не выявлены, хотя пациент перенес коронавирусную инфекцию, это повод проконсультироваться с врачом. Специалист должен определить, почему они не выработались и действительно ли человек перенес COVID-19. По итогам обследования врач вынесет вердикт, стоит ли делать прививку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с завтрашнего дня откроется вакцинация для социальных работников.