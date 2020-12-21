В Москве расширили список на вакцинацию от коронавируса

С 14 декабря к ним добавились сотрудники МФЦ, сферы услуг, торговли и культуры. Фото: pixabay.com

С 14 декабря к ним добавились сотрудники МФЦ, сферы услуг, торговли и культуры. Фото: pixabay.com

В Москве расширен список граждан, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса. Прививка будет доступна работники СМИ, транспорта, а также энергетики и промышленности. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого привиться вакциной «Спутник V» могли москвичи, относящиеся к группам риска: работники городских соцучреждений, педагоги, медработники и остальные сотрудники учебных и лечебных учреждений, к примеру, клининговая служба.

Кроме того, с 14 декабря к ним добавились сотрудники МФЦ, сферы услуг, торговли и культуры.

По последним данным, в столице с начала пандемии зарегистрировано 735 900 случаев заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 10 394, выздоровело 567 743 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики предупредили об опасности применения витаминов при коронавирусе. Россиянам напомнили, что самолечение может привести к осложнениям.