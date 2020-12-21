Бензема побил достижение Роналду

Мадридский «Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 3:1. Матч прошел 20 декабря.

Нападающий «королевского клуба» Карим Бензема забил один гол. Как сообщает в Twitter футбольный статистик Педро Мартин, француз отличился в 29-й раз в Ла Лиге за период, когда «сливочных» тренирует Зинедин Зидан. По этому показателю он вышел на первое место и обошел португальца Криштиану Роналду, который забил 28 голов в чемпионате Испании при Зидане.

«Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 29 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувший год 33-летний участник испанского клуба и сборной Аргентины приумножил свое состояние на 126 миллионов долларов. Немногим меньше заработал нападающий «Ювентуса» и футболист португальской сборной Криштиану Роналду.