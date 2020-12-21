В Петербурге до конца года развернут две тысячи дополнительных коек для пациентов с COVID-19

Коечный фонд Петербурга на пределе, однако у города пока есть возможность наращивать мощности. Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Коечный фонд Петербурга на пределе, однако у города пока есть возможность наращивать мощности. Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

В Северной столице до конца года развернут порядка двух тысяч новых коек для пациентов с коронавирусом — в «Ленэкспо», центре Алмазова, Первом медицинском университете и стационаре на базе Госпиталя ветеранов войн.

Уже во вторник, 22 декабря, будет введен в работу 8-й павильон выставочного центра «Ленэкспо», который предполагает 474 места для пациентов со среднетяжёлой формой COVID-19. Кроме того, как пишет АБН, 23 декабря дополнительные места появятся в центра имени Алмазова и Первом медицинском университете, что прибавит коечному фонду города около 210 койкомест.

Также в пятницу, 25 декабря, заработает первый в Петербурге стационар-трансформер на базе Госпиталя ветеранов войн, который может оперативно превращаться в инфекционный госпиталь. В нем также есть примерно 400 коек, которые отдадут для размещения больных коронавирусом. До конца года введут в строй еще несколько корпусов «Ленэкспо», что также даст дополнительные коечные мощности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городской Комздрав прокомментировал информацию о 27 свободных койках для пациентов с ковидом.