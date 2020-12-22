Под окнами пятиэтажки на Шевченко нашли труп мужчины

Дом на улице Шевченко, рядом с которым нашли труп. Фото: google.maps

Дом на улице Шевченко, рядом с которым нашли труп. Фото: google.maps

Петербуржцы обнаружили труп неизвестного мужчины, который лежал под окнами жилого дома в Василеостровском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в понедельник, 21 декабря, около трех часов дня в полицию позвонили и сообщили о мертвом человеке у дома №27 по улице Шевченко.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп неизвестного мужчины с европейским типом лица. Ему около 30-35 лет, ростом около 180 см, с длинными темными волосами с проседью. Погибший был одет в черную куртку, светлые джинсы, полосатую футболку и коричневые ботинки.

Причину смерти установят в морге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемый в убийстве мужчины с надеванием пакета на голову и связыванием ног задержан в Приозерске. По версии следствия, злоумышленник совершил убийство мужчины в хозяйственной постройке по улице Железнодорожной.