В среду петербуржцев ожидает мокрый и липкий снег

Сегодня в Северной столице ожидается снежная погода. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега.

Об этом стало известно в среду, 23 декабря. Жителей города предупреждают, что возможны происшествия, связанные с налипанием снега, в частности — обрывы линий электропередач и связи.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», петербуржцам также рекомендуют держаться в стороне от ЛЭП, деревьев и неустойчивых конструкций. Работы на высоте спасатели советуют приостановить.

Температура воздуха в течение суток -1…+1 градуса. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей России будет ожидать умеренная зима. Местами могут быть резкие похолодания на 1 градус выше климатической нормы.