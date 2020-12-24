GazetaSPb рассказывает о правилах встречи Нового года в пандемию Covid-19

Посидеть в ресторанах и встретиться с друзьями можно будет на старый Новый год. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Посидеть в ресторанах и встретиться с друзьями можно будет на старый Новый год. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Чтобы весело и интересно встретить Новый 2021 год, некоторые петербуржцы, поскольку рестораны в городе будут закрыты, наверняка пойдут в гости. Получим ли мы после этого новый рост заболеваемости коронавирусом или эти опасения напрасны, Gazeta.SPb узнала у врачей.

С 30 декабря по 3 января петербургским ресторанам запрещено принимать посетителей. Вполне возможно, горожане, уставшие сидеть в четырех стенах, решат пойти в гости к друзьям или родственникам. Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук и вице-президент региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга» Владимир Жолобов в этом ничего плохого не видит. Главное, чтобы каждый бережно относился к здоровью: своему и окружающих. Поэтому, считает специалист, если вам нездоровится или не дай бог у вас «плюс», останьтесь дома. Совет очевидный, но, будем честны, некоторые им порой пренебрегают.

Что касается роста заболеваемости Covid-19, Жолобов допускает возможность его возникновения. Но только если петербуржцы решат пренебречь рекомендациями: «Поэтому и говорят, что нужно собираться небольшими компаниями. Дома-то не поместятся 30-50 человек, туда, как правило, приходят близкие люди — знакомые, друзья, родственники. Вряд ли кто-то из них, болея, нагрянет в гости».

Вероятность заразиться коронавирусом в кругу близких, считает заслуженный врач РФ, гораздо ниже, чем, например, в ресторанах, куда приходит много незнакомых и, может быть, даже не вполне ответственных в плане отношения к своему здоровью людей. Да и Новый год, говорит Владимир, — не повод жертвовать собой и окружающими. Впереди масса других праздников.

«Нам, россиянам, повезло — у нас же есть еще старый Новый год. Поэтому возможность посидеть в ресторане, собраться с друзьями будет с 13 на 14 января», — резюмировал он.

Врач-терапевт Клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова советует провести новогодние праздники дома с минимумом внешних контактов, отложив посещение родственников, не злоупотребляя алкоголем и не переедая, но чаще бывая на свежем воздухе. Разумное и ответственное поведение, говорит специалист, и вас от болезни убережет, и места в стационарах для тяжелых больных сохранит.

«Неизбежно в процессе тесного общения будет повышаться риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Контакт с вирусовыделителем более 15 минут в одном тесном помещении с высокой долей вероятности приводит к инфицированию, после которого человек продолжит распространение инфекции, пока не осознает, что болен», — пояснила Анастасия.

Еще врач рекомендует заранее собрать аптечку со всем необходимым. Речь, разумеется, не про антибиотики — напомним, что их нужно принимать только под наблюдением специалистов. За полчаса до застолья рекомендуется принимать ферментные препараты, а как приступите к трапезе, будьте умеренны в еде и питье. Если у вас есть хронические заболевания, не допускайте их обострения — принимайте назначенные лекарства вовремя. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой на всякий случай были бинт или пластырь. И берегите себя и своих детей от ожогов — правильно используйте пиротехнику.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что власти Петербурга не будут закрывать на новогодние праздники кинотеатры — они продолжат работать, но с ограничениями.