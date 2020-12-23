«Зенит» может купить полузащитника загребского «Динамо» Майера за 10 млн евро

Санкт-Петербургский «Зенит» планирует усилиться перед возобновлением чемпионата России зимой. Команда может укрепить центр поля полузащитником из загребского «Динамо».

Как сообщает хорватское издание Sportske Novosti, сине-бело-голубые проявляют интерес к Ловро Майеру. Сам футболист оценивается в 10 млн евро. Отметим, что игроку 22 года, а его контракт с «Динамо» рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне игрок провел 22 игры и отметился 5 голами и 8 передачами. Зарплата Майера – 600 тыс. евро в год.

Переговоры на данный момент находятся в тупике. В «Динамо» отклонили предложение «Зенита». Однако до конца зимнего трансферного окна еще есть время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Аршавин объяснил слабое выступление «Зенита» в Лиге чемпионов. Напомним, что клуб из Северной столицы был в группе с «Боруссией Д», «Брюгге», «Лацио».