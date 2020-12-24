«Россия» выполнит новогодние рейсы из Петербурга в Париж

«Россия» выполнит новогодние рейсы из Петербурга в Париж
Из-за коронавируса посетить Париж смогут не все. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы смогут отправиться в столицу Франции на новогодние праздники. Авиакомпания «Россия» выполнит рейсы в период высокого спроса.

Согласно данным авиакомпании «Россия», которые опубликованы на сайте перевозчика, рейсы будут осуществляться в Париж из Петербурга разово. Улететь во Францию можно будет 3 и 9 января следующего года.

«Вылет из аэропорта Пулково запланирован на 10:00, прилет в Париж – в 11:35. Обратный рейс из Парижа в 12:35, прилет в Пулково – 17:45. Время указано местное для каждого аэропорта. На линии будет эксплуатироваться самолет Airbus A319», – говорится в сообщении компании.

Отметим, что посетить новогодний Париж смогут не все желающие. На данный момент в страну разрешен въезд только отдельным категориям граждан – гражданам Франции и Евросоюза, родственникам, а также тем, кто имеет вид на жительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакомпания «Россия» получит 44 самолета отечественного производства.

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