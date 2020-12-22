Авиакомпания «Россия» получит 44 самолета отечественного производства

Авиакомпания «Россия» приступает к эксплуатации самолетов российского производства. К началу летнего сезона компания получит 44 лайнера Superjet 100.

Самолеты имеют двухклассную компоновку. Отмечается, что будут 12 мест бизнес-класса и 75 – эконом-класса. Часть лайнеров будет иметь компоновку только экономического класса.

Самолеты Superjet 100 будут переданы «России» из парка авиакомпании «Аэрофлот».

Первые самолеты поступят в парк «России» до конца этого года. Базироваться они будут в аэропорту Шереметьево в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакомпания «Россия» получила 3,9 баллов из максимальных 5 в международном рейтинге Safe Travel Score проекта Safe Travel Barometer, который оценивает безопасность пассажирских перевозок в условиях пандемии COVID-19. С результатом в 3,9 баллов авиакомпании «Россия» подтвердили звание одной из самых эпидемиологически безопасных отечественных авиакомпаний.