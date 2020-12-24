В Петербурге не будут менять тарифы на ЖКУ с 1 января

В Петербурге не будут менять тарифы на ЖКУ с 1 января
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

С 1 января менять тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в Северной столице не планируют, это произойдет только 1 июля 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, в среднем, повышение тарифов ЖКХ в следующем году составит 3,5%. Тарифы на отопление и горячее водоснабжение вырастут на 3,4%, на холодную воду и водоотведения — на 1,8%. Тарифы по электроэнергии увеличатся на 4%, а по газоснабжению — на 2,3%.

Беглов подчеркнул, что на протяжении полутора лет петербургским властям удавалось сдерживать рост этих показателей, во многом благодаря оптимизации расходов. Он также добавил, что правительство ведет переговоры с поставщиками коммунальных услуг, чтобы последние также минимизировали расходы. «Это удалось с Водоканалом, «Теплоэнерго» и «Ленэнерго», — заявил губернатор в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как и почему изменится размер квартплаты для петербуржцев в 2021 году.

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