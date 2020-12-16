Новые тарифы и взносы на капремонт: что значительно может утяжелить квитанцию на квартплату в Петербурге

В Петербурге в следующем году жилищно-коммунальные услуги могут вырасти сильнее, чем обещали еще летом этого года. Разница в квитанциях также усугубится и тем, что в 2021-м году взносы на капитальный ремонт также значительно увеличат.

Проект постановления об утверждении региональных стандартов стоимости ЖКУ в Петербурге в следующем году подготовил Жилищный комитет Петербурга. Документ содержит средний размер платы за услуги. Несмотря на то, что она и так может значительно вырасти, ситуация осложняется и ростом взносов на капремонт.

По проекту документа, с 1 октября стандарт стоимости ЖКУ составит 4334,06 рубля в месяц на одиноко проживающего гражданина-собственника жилья. Эта сумма становится меньше в зависимости от числа членов семьи. Но даже несмотря на это, новый стандарт вырастет более, чем на 5% по сравнению в тем, что действует сейчас.

Отметим, в августе сообщалось о том, что в 2021-м году темп роста размера платы за коммунальные услуги должен зависнуть на уровне 3,5%.

Сумма в квитанциях, которые получают горожане, может стать еще больше за счет платы за капитальный ремонт – эта услуга не является ни жилищной, ни коммунальной.

При этом, как писала Gazeta.SPb, эти взносы в Петербурге в следующем году вырастут значительно. Уже известно, что рост составит три рубля. Новая сумма взносов в 2021 году — от 11,06 до 12 рублей за один квадратный метр.

Еще в ноябре в петербургском Законодательном Собрании депутаты выступили с инициативой, которая изменила бы порядок установления оплаты за капитальный ремонт, но рассматривать ее не стали.