Стала известна «точка отсчета» человеческого старения

Старение организма человека фактически начинается еще до его появления на свет. Фото: pixabay

Старение организма человека фактически начинается еще до его появления на свет. Фото: pixabay

Специалисты узнали, когда человек начинает стареть. Считается, что к этому приводят различные повреждения, которые копятся в организме на протяжении жизни и впоследствии приводят к нарушению работы органов, тканей и клеточных структур.

Проанализировав эпигенетические метки генов, взаимодействующих с параметрами биологического возраста, исследователи пришли к выводу, что старение, если называть так вышеупомянутое накопление повреждений, начинается еще в момент зачатия либо спустя непродолжительное время после него.

Пониженная смертность в первые годы жизни человека по сравнению с пожилыми людьми объясняется не старением, а гибелью носителей неудачных генетических комбинаций, передает «Популярная механика».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученым удалось раскрыть, почему хвойные растения остаются вечнозелеными.