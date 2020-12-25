Смольный подал заявку на 300 тысяч доз вакцины от коронавируса

Власти Петербурга подали заявку на поставку в город 300 тысяч доз вакцины COVID-19.

«Мы ожидаем к концу года получить 100 тысяч доз вакцины. А в принципе мы сделали заявку в федеральный центр — 300 тысяч. Для нас это серьёзная цифра», — заявил губернатор города Александр Беглов эфире телеканала «78».

Первыми прививки делают учителям, врачам, социальным работниками и тем, кто занят в жизнеобеспечении города.

В настоящий момент в городе открыто более 20 пунктов вакцинации, с 27 декабря будет работать 50 пунктов вакцинации, к концу года — 70 пунктов. По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 215 830, выздоровел 126 171 пациент, число смертельных случаев достигло 7 146.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице до конца декабря планируют открыть 70 пунктов вакцинации от коронавируса. На данный момент сделать прививку можно в 20 местах города. Кроме этого, власти планируют получить около 100 тыс. доз вакцины до Нового года.