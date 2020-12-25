Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Рязанью
Сейчас проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В пятницу, 25 декабря, пассажирский автобус опрокинулся в Рязанской области. В результате ДТП погибли четыре человека, трое пострадали. Серди пострадавших есть ребенок.

Авария произошла на 247-м км трассы Р-22.

По предварительной информации, четыре человека погибли, включая одного водителя, четыре человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Автобус следовал из Москвы в Волгоград.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутренней стороне КАД в Петербурге столкнулись пять машин. Есть пострадавшие, пробка продолжает расти.

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