Четыре человека погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

В пятницу, 25 декабря, пассажирский автобус опрокинулся в Рязанской области. В результате ДТП погибли четыре человека, трое пострадали. Серди пострадавших есть ребенок.
Авария произошла на 247-м км трассы Р-22.
По предварительной информации, четыре человека погибли, включая одного водителя, четыре человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Автобус следовал из Москвы в Волгоград.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внутренней стороне КАД в Петербурге столкнулись пять машин. Есть пострадавшие, пробка продолжает расти.