Украина готова мобилизовать мужчин и женщин в случае войны с Россией

Украина готова мобилизовать мужчин и женщин в случае войны с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, какими силами будет располагать страна в случае нападении России со стороны Крыма.

Украинский лидер заявил, что если придется, то он готов мобилизовать абсолютно всех украинцев, – это касается даже женщин. Именно такое мнение выразил Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус».

«В случае (если) будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины», – пояснил президент Украины.

Кроме этого, он добавил, что не хотел бы этого. А также выступает против военного конфликта с Россией.

«Я даже не хочу представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно», – добавил Зеленский.

По его словам, в случае войны ситуация будет очень сложной для украинцев. В России, по мнению политика, это тоже понимают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Зеленский не смог объяснить, почему российская вакцина от коронавируса не подходит украинцам.

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