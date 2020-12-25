Автобус слетел в кювет после лобового столкновения между Буграми и Мурино

Во Всеволожском районе Ленобласти маршрутка слетела в кювет. По словам очевидцев, на месте произошло лобовое ДТП.

Дорожный инцидент случился сегодня, 25 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«На дороге соединяющей Мурино и Бугры», — уточнил места столкновения автор записи.

На фотографиях видно, что дорогу не смогли поделить оранжевый автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль. Передняя часть второй машины превратилась в груду металла. Автобус слетел в кювет.

К месту происшествия приезжала скорая помощь. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шесть машин попали в ДТП на КАД рядом с развязкой на Янино. Медицинская помощь потребовалась двум людям, в том числе одному ребенку.