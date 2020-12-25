На Ропшинском шоссе заметили лобовое ДТП и фуру в кювете, собирается пробка

На Ропшинском шоссе в Петербурге произошло сразу два ДТП. Лоб в лоб столкнулись легковые автомобили, а чуть дальше автомобилисты заметили в кювете большегруз.

Аварии случились в пятницу, 25 декабря, на участке перед КАД. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Фура съехала в кювет и сложилась, а чуть дальше произошло лобовое столкновение», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, что движение на участке оказалось затруднено, для проезда свободна одна полоса. Собирается пробка.

Обстоятельства случившегося неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти маршрутка слетела в кювет.