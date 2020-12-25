На Ропшинском шоссе заметили лобовое ДТП и фуру в кювете, собирается пробка

На Ропшинском шоссе заметили лобовое ДТП и фуру в кювете, собирается пробка
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На Ропшинском шоссе в Петербурге произошло сразу два ДТП. Лоб в лоб столкнулись легковые автомобили, а чуть дальше автомобилисты заметили в кювете большегруз.

Аварии случились в пятницу, 25 декабря, на участке перед КАД. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Фура съехала в кювет и сложилась, а чуть дальше произошло лобовое столкновение», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, что движение на участке оказалось затруднено, для проезда свободна одна полоса. Собирается пробка.

Обстоятельства случившегося неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти маршрутка слетела в кювет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вылет в кювет дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка в суде простила заразившего ее ВИЧ бойфренда после обещания ...
На Ленинском вспыхнула легковушка, водитель успел выбежать
Иномарку развернуло на трамвайных путях и отправило в легковушку на Комсомола
Петербург получит миллиард на строительство Широтной магистрали
Стали известны подробности ДТП с мертвым водителем, влетевшим в здание на ...
Стали известны районы, де чаще всего вызывают врача через службу «112»
«Британский» штамм коронавируса нашли в 8 странах Европы
На Ропшинском шоссе заметили лобовое ДТП и фуру в кювете, собирается пробка