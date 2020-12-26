Еремеев подвел политические итоги года в Ленобласти и похвалил действия «Команды 47»

В Ленинградской области подводят социальные и политические итоги года. Свое мнение высказал ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

Как сообщает Online47 со ссылкой на слова эксперта, регион в 2020 году добился больших результатов. Как отмечает Еремеев, большую роль в этом сыграла «Команда 47» губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

«Кроме того, для Ленинградской области в течение уходящего года оказалось важным то, что умный подход к управлению помножен на эффективную работу системы местного самоуправления», – пояснил Еремеев.

Таким образом, специалист отметил ряд достижений региона. Среди них динамичное развитие новых форм бизнеса и создания рабочих мест. Помимо этого, Еремеев обратил внимание на экологический туризм. По его мнению, пандемия создала новый тренд на изучение природы области.

«Я впервые столкнулся с тем, что государства в своей ежедневной – ежечасной политике: как региональной, так и федеральной власти, поставили проблемы человеческой жизни выше экономики. Это тоже – факт. Всё, что происходило, как раз шло по этому руслу», – заключил Еремеев.

Ранее сообщалось о том, что Александр Дрозденко рассказал Gazeta.SPb, как Ленобласть пытается решить совместную с Петербургом «мусорную проблему».