В Петербурге задержали семерых телефонных аферистов, похитивших минимум 900 тысяч рублей

По местам проживания задержанных проведены обыски, в результате которых изъяты сотовые телефоны, sim-карты, банковские карты, 620 тысяч рублей наличными, бумажные инструкции по обналичиванию денег, черновые записи по транзакциям денежных средств, записи о суммах, снятых с банковских карт. Также полицейские обнаружили в одной из квартир возможно наркотическое вещество. Фото: рixabay

По местам проживания задержанных проведены обыски, в результате которых изъяты сотовые телефоны, sim-карты, банковские карты, 620 тысяч рублей наличными, бумажные инструкции по обналичиванию денег, черновые записи по транзакциям денежных средств, записи о суммах, снятых с банковских карт. Также полицейские обнаружили в одной из квартир возможно наркотическое вещество. Фото: рixabay

В пятницу, 25 декабря, сотрудники угрозыска при поддержке Росгвардии задержали шестерых мужчин в возрасте от 20 до 33 лет и 19-летнюю девушку, которые подозреваются в крупном мошенничестве.

На данный момент, по информации пресс-службы Главка МВД России по Петербургу и Ленобласти, установлена причастность злоумышленников к двум преступным эпизодам. 3 декабря 35-летняя жительница Адмиралтейского района сообщила в полицию о звонке от неизвестного, представившегося сотрудником банка. После этого аферисту удалось убедить женщина перевести на его счет 495 тысяч рублей.

Аналогичный случай произошел 16 декабря с 27-летней петербурженкой, проживающей в Невском районе. Лжеслужащие банка похитили у девушки таким образом 400 тысяч рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Все подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на скамье подсудимых оказался «черный» риелтор, обманувший людей на 40 млн рублей.