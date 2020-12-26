Смольный утвердил стоимость проезда в петербургском транспорте в 2021 году

Новые цены на проезд будут действовать с 1 января 2021 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Новые цены на проезд будут действовать с 1 января 2021 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти Санкт-Петербурга утвердили новые цены на проезд в общественном транспорте. Изменения, в основном, коснулись разовых поездок.

Согласно информации пресс-службы администрации Северной столицы, с 1 января 2021 года разовый проезд в метро будет стоить 60 рублей. Чтобы прокатиться на автобусе или другом виде наземного транспорта, придется заплатить 55 рублей. При этом скидки по льготным проездным останутся и в следующем году.

Так, одна поездка по «Подорожнику» в метро подорожает до 41 рубля (сейчас — 38 рублей), а проезд на наземном транспорте вырастет до 36 рублей (сейчас — 33 рубля). Если платить за проезд картой «Мир», то оплата составит 44 рубля, а по «Единой карте петербуржца» (ЕКП) — 39 рублей. В случае использования мобильного приложения, для карты «Мир» проезд обойдется в 33 рубля, а для владельцев ЕКП — 36 рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что льготные проездные, действие которых было приостановлено, жители Петербурга смогут восстановить до 31 мая 2021 года.