В Тегеране в результате схода лавины погибли десять человек

В Тегеране в результате схода лавины погибли десять человек
Ранее сообщалось о восьми погибших. Фото: Pixabay

При сходе лавины к северу от столицы Ирана погибли десять человек.

В горных районах обнаружены девять тел, ещё один человек умер в больнице, сообщает телерадиокомпания IRIB. Ранее сообщалось о восьми погибших.

В последние дни в Иране ухудшились погодные условия: усилились метели, начался сильный ветер, пошел снег. В субботу 25 декабря к северу от Тегерана сошла лавина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российского туриста накрыла лавина на горнолыжном грузинском курорте под названием Гудаури. Его тело после случившегося обнаружили спасатели.

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