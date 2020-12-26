«Нормальный мужик»: Овечкин рассказал, что думает о Трампе

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о своем отношении к действующему президенту Дональду Трампу.

«Какой на самом деле Трамп? Дружелюбный и веселый. Нормальный мужик», — цитирует его Team Russia.

Хоккеист добавил, что политик болеет за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.