Мужчина выпал с балкона дома на Морской набережной

Мужчина выпал с балкона дома на Морской набережной
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

На Морской набережной в Петербурге мужчина выпал из окна. По словам очевидцев, он свалился на крышу кафе.

Инцидент случился в воскресенье, 27 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели случившегося рассказали, что мужчина выпал с балкона жилого дома, но свалился на крышу расположенного под окнами кафе. Прибывшим спасателям пришлось доставать его с помощью пожарной лестницы.

Информация о состоянии выпавшего жителя не уточняется. Причины случившегося выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору двухлетний мальчик выпал из окна, пока отец спал. Малыш упал с высоты шестого этажа и получил смертельные травмы.

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