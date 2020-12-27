Мужчина выпал с балкона дома на Морской набережной

На Морской набережной в Петербурге мужчина выпал из окна. По словам очевидцев, он свалился на крышу кафе.
Инцидент случился в воскресенье, 27 декабря. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Свидетели случившегося рассказали, что мужчина выпал с балкона жилого дома, но свалился на крышу расположенного под окнами кафе. Прибывшим спасателям пришлось доставать его с помощью пожарной лестницы.
Информация о состоянии выпавшего жителя не уточняется. Причины случившегося выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору двухлетний мальчик выпал из окна, пока отец спал. Малыш упал с высоты шестого этажа и получил смертельные травмы.