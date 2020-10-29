В Сосновом Бору двухлетний мальчик выпал из окна, пока отец спал

В Сосновом Бору двухлетний мальчик выпал из окна, пока отец спал
Ребенок выпал из окна 6 этажа. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Сосновом Бору следственные органы устанавливают обстоятельства гибели малолетнего ребенка. Ребенок погиб от травм, полученных при падении с высоты шестого этажа.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти. Все произошло в среду, 28 октября, в общежитии на одной из городских улиц. Ребенок, которому всего два года, залез на подоконник и выпал из окна, оперевшись на москитную сетку. Малыш упал с высоты шестого этажа и получил смертельные травмы. В это время его отец, который должен был за ним приглядывать, спал.

Сейчас следствие устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего, по результатам чего будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге инструктор получил штраф за травму парашютиста.

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