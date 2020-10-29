В Петербурге инструктор получил штраф за травму парашютиста

В Петербурге инструктор получил штраф за травму парашютиста
Прыжок с парашютом. Фото: pixabay.com

В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении руководителя полетов и прыжков с парашютом. Ему назначили наказание в виде штрафа после того, как парашютист получил травму.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд установил, что в марте этого года специалист не организовал медицинский осмотр своих клиентов, им не провели инструктаж и предполетный досмотр. Кроме того, парашютистов выбросили в лесу с болотистой местности в нескольких километрах от площадки приземления.

В результате одному из парашютистов был причинен средний сред здоровью.

Суд назначил сотруднику штраф в 50 тысяч рублей. Сам он извинился перед потерпевшими и возместил моральный и материальный вред.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в марте парашютиста ЗВО совершила 8-тысячный прыжок.

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