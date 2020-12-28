Петербуржцев предупредили о метели в последние дни года

Петербуржцев предупредили о метели в последние дни года
На дорогах ожидается потенциально опасная обстановка. Фото: pixabay.com

Управление МЧС России по Ленинградской области предупредило жителей региона о надвигающейся метели. Объявлено штормовое предупреждение.

Метель придет в Петербургу и область в ближайшие два дня с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах ожидается потенциально опасная обстановка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, водителям и пешеходам следует быть максимально внимательными, на дорогах будет образовываться гололед.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в последний понедельник 2020 года похолодает до -7 градусов. До 30 декабря в городе объявлено штормовое предупреждение.

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