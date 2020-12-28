В понедельник утром в Петербурге пробки выросли до 3 баллов

Жители Северной столицы только начинают выезжать на работу. Дорожная ситуация в городе к 8 часам утра оценивается в 3 балла.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 часам утра загруженность на городских трассах ухудшится на балл. А к 12:00 — возрастет до 5 баллов.

Так, красным отмечены участки на Каменноостровском проспекте, набережной Черной речки, Кантемировской улице, проспекте Энгельса, Пироговской набережной, улице Академика Лебедева и Свердловской набережной.

Движение также затруднено на Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах, Суворовском проспекте, набережной Обводного канала и Витебском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, осадки не прогнозируются.