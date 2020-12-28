В Петербурге задержали двух мужчин, оставивших прохожего без денег и документов

В Петербурге по «горячим» следам задержали двух подозреваемых, обокравших прохожего.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, у дома №171 по проспекту Ветеранов. Около пяти утра в отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении. Прибывшие полицейские задержали на месте двоих подозреваемых 1994 и 1993 года рождения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленники похитили у мужчины документы и 6 тыс. рублей, угрожая ножом.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о задержании мужчины, вонзившего нож в грудь знакомого. Пострадавший скончался в больнице.