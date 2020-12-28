В Петерргофе задержали мужчину, решившего пострелять от скуки

Житель Петергофа стал фигурантом уголовного дела после стрельбы у жилого дома. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, у дома №23 по Гостилицкому шоссе. Сигнал о выстрелах поступил правоохранителям поздним вечером.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте пьяного 40-летнего мужчину, у которого изъят охолощенный автомат АК.

Выяснилось, что задержанный произвел несколько выстрелов из принадлежащего ему оружия. По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в коммуналке на Придорожной аллее конфликт закончился стрельбой. Пострадавшего госпитализировали.