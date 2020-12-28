В Петерргофе задержали мужчину, решившего пострелять от скуки

В Петерргофе задержали мужчину, решившего пострелять от скуки
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Житель Петергофа стал фигурантом уголовного дела после стрельбы у жилого дома. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, у дома №23 по Гостилицкому шоссе. Сигнал о выстрелах поступил правоохранителям поздним вечером.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, прибывшие полицейские задержали на месте пьяного 40-летнего мужчину, у которого изъят охолощенный автомат АК.

Выяснилось, что задержанный произвел несколько выстрелов из принадлежащего ему оружия. По факту хулиганства возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в коммуналке на Придорожной аллее конфликт закончился стрельбой. Пострадавшего госпитализировали.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости СПб стрельба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ресторанные холдинги и торговые сети вошли в состав экспертных советов Петербурга
На Парашютной заметили мужчину, который кидался под машины
За сутки коронавирус унес жизни 75 петербуржцев
Эксперты назвали города, из которых чаще всего звонят мошенники
В России число случаев заражения COVID выросло на 27 787
Петербуржцы заваливают комблаг требованиями перестать солить город
В Петербурге задержаны псевдогадалки и их компаньон. Их жертвами стали пять ...
В Петербурге коронавирус подхватили еще 3 748 человек