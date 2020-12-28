Ресторанные холдинги и торговые сети вошли в состав экспертных советов Петербурга

В составе советов также представлен Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Фото: pixabay

В составе советов также представлен Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. Фото: pixabay

В Петербурге ресторанные холдинги и торговые сети вошли в состав экспертных советов для решения актуальных задач в условиях распространения COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 28 декабря. Утверждены составы и положения о работе экспертных советов по вопросам поддержки субъектов экономической деятельности в сферах торговли и общественного питания.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, раз в две недели представители бизнеса, ресторанных холдингов и торговых сетей будут представлять губернатору предложения по поддержке, содержащие оценку делового климата, информацию о препятствиях ведению предпринимательской деятельности, а также актуальные вопросы развития отраслей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рестораторы Петербурга просили уволить вице-губернатора Евгения Елина, который отвечает за экономический блок правительства.