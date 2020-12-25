Рестораторы Петербурга просят президента уволить вице-губернатора Елина

Владельцы баров и ресторанов в Петербурге подготовили петицию с обращением к президенту Владимиру Путину. Рестораторы, в частности, просят уволить вице-губернатора Евгения Елина, который отвечает за экономический блок правительства.

Согласно петиции сайте Change.org, петербуржцы просят Путина пересмотреть вопрос о целесообразности и эффективности введенных в городе ковидных мер и ограничений. При обнаружении ошибок и просчетов рестораторы просят привлечь к ответственности должностное лицо, подписавшее постановление.

Кроме того, главу государства просят повлиять на разработку новых, более адекватных мер и ограничений, поскольку текущий «уничтожают целые отрасли».

Авторы петиции добавили, что у них есть конструктивные предложения на этот счет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 24 декабря общепит Петербурга последний день работал до 23:00 — Смольный пока не смягчился.