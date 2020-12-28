Дезинфектор для смартфона, набор для «тиктокера», задания от психологов: какие подарки к Новому году подсказывает коронавирус

Gazeta.SPb сделала небольшую подборку идей для подарков на новый 2021 год.

Набившая оскомину фраза «пандемия навсегда изменила нашу реальность» все равно не теряет своей актуальности. Поэтому, делая подборку идей для подарков к Новому году, мы постарались учесть все то, что привнес в наши будни коронавирус, чтобы сюрприз попросту не оказался бесполезным.

«Самоизоляция» прямо-таки слово уходящего года. Кто знает, придется ли нам снова осесть в четырех стенах. На этот случай можно подобрать одну (или несколько) интересных «настолок». «Монополия», «Колонизаторы», «Уно» и т.д.: за интересной игрой в кругу семьи можно скоротать час-другой, а то и побольше.

Кто-то любит проводить время вдвоем. Для них тоже есть свои игры. Например, специальные от психологов. Такие направлены в первую очередь на укрепление отношений, сохранить которые, находясь рядом 24/7, бывает непросто.

Среди практичных подарков для дома может быть набор посуды, красивый теплый плед или удобные тапочки ручной работы.

Для тех, кто трудится на «удаленке» (а таких в этом году много), возможно, пригодится специальная подставка под ноутбук — сверху жесткая, снизу мягкая. Они бывают самых разных цветов, с рисунками и без, попроще и даже изящные, например, из натурального дерева.

Еще один символ нового времени — маска. Она, кстати, не обязательно должна быть скучной. Сейчас дизайнеры и разные интернет-площадки предлагают довольно интересные варианты.

Максимально защищенным себя может «чувствовать» даже ваш смартфон. Для них, оказывается, существуют специальные портативные дезинфекторы. Такое устройство стерилизует телефон, его разъемы и динамики при помощи ультрафиолета.

А если у вас есть друг-«тиктокер», подарите ему соответствующий набор. В него входят кольцевая лампа, удобный штатив, красивые постеры и гирлянда. Немного статистики: ТикТок в 2020 году охватил около 18 млн пользователей, тогда как в 2019-м их было в 2 раза меньше.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что можно подарить на Новый год коллегам по работе. А также перечисляла вещи, через которые легче передается коронавирус.