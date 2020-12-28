Из горящей общественной бани в Петербурге эвакуировали восемь человек

В понедельник, 28 декабря, в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Там загорелась общественная баня на Лабораторной улице, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 14:38.

Ранг пожара — № 1. В трехэтажном здании размером 20 на 40 метров загорелась парная (восемь квадратных метров). Из дома эвакуировали восемь человек. Справиться с огнем удалось в 15:15. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 21:41. К месту пожара были направлены девять сотрудников на двух спецмашинах. В легковушке успел выгореть отсек двигателя.