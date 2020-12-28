Более 80% квартир в новостройках Петербурга приобретаются в ипотеку

По итогам текущего года, более 80% квартир в новостройках Северной столицы куплены с привлечением заемных средств, о чем свидетельствуют данные консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

За десять лет доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости Петербурга увеличилось в 8 раз. Так, в 2010 году с помощью ипотеки покупали всего 10% квартир от общего количества продаж. В 2020 года доля ипотеки выросла до 72% за год. Кроме того, подавляющее большинство сделок осуществляются в рамках программы господдержки.

При этом средняя ипотечная ставка, начиная с 2010 года, существенно снизилась, отмечают эксперты. Десять лет назад этот показатель составлял 13,09%, а в октябре 2020 года достиг 7,65%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доля просроченных потребительских кредитов россиян в октябре 2020 года выросла до 16%.