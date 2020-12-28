Более 80% квартир в новостройках Петербурга приобретаются в ипотеку

Более 80% квартир в новостройках Петербурга приобретаются в ипотеку
Подобный ажиотаж, не в последнюю очередь, обусловлен льготными условиями ипотечного кредитования, действующими в рамках программы господдержки. Фото: pixabay

По итогам текущего года, более 80% квартир в новостройках Северной столицы куплены с привлечением заемных средств, о чем свидетельствуют данные консалтингового центра «Петербургская Недвижимость».

За десять лет доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости Петербурга увеличилось в 8 раз. Так, в 2010 году с помощью ипотеки покупали всего 10% квартир от общего количества продаж. В 2020 года доля ипотеки выросла до 72% за год. Кроме того, подавляющее большинство сделок осуществляются в рамках программы господдержки.

При этом средняя ипотечная ставка, начиная с 2010 года, существенно снизилась, отмечают эксперты. Десять лет назад этот показатель составлял 13,09%, а в октябре 2020 года достиг 7,65%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доля просроченных потребительских кредитов россиян в октябре 2020 года выросла до 16%.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ипотека недвижимость новости СПб новостройки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Коронавирус отменил рождественские богослужения в Исаакиевском соборе
Двух детей спасли из квартирного пожара на Учительской
В Петербурге растет число больных COVID-19 в тяжелой форме
В Баренцевом море продолжаются поиски моряков с затонувшего судна ...
До конца года в Петербурге сдадут в эксплуатацию все запланированные школы ...
Гинцбург рассказал, как действует комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
В Грозном открыли уголовное дело после нападения на полицейских
«Жарища страшная»: легковушка полыхает на перекрестке Кубинской и ...