Новый год во время COVID: расходы Петербурга на праздничную атмосферу сравнили с другими городами СЗФО

Новогодняя ёлка на Дворцовой площади, которая обошлась бюджету Петербурга в 13 млн рублей, оказалась самой «роскошной» среди городов Северо-Западного федерального округа. Да и на украшения к празднику больше, чем Северная столица, выделила только Москва.

При этом столичная елка оказалась скромнее петербургской, хотя по виду и не скажешь: на её обустройство направили 7,9 млн рублей. Установку новогодней ели в Архангельске стоимостью 10 млн рублей — второй по дороговизне в рейтинге издания Peterburg2, — проспонсировало местное отделение «Единой России». В Пскове сложилась аналогичная ситуация: на украшение города выделили деньги локальные предприятия.

А, к примеру, в Вологде установка праздничной ели потребовала в общей сложности 4,5 млн рублей. При этом в Петербурге только эксклюзивные «советские» игрушки ручной работы обошлись в 3 млн рублей. Хотя лидером по тратам на гирлянды, ели и другую праздничную атрибутику остается Москва, где на эти цели выделили 300 млн рублей, Северная столица не отстает — учитывая сложные эпидемиологические обстоятельства и урезанный бюджет, на украшение города потратили 100 млн рублей.

Горожане, однако, нередко жалуются в социальных сетях, что не замечают обилия новогодней иллюминации и других праздничных атрибутов на улицах Петербурга. Возможно, урезав бюджет, петербуржцев лишили дополнительных фонариков, но стоит вспомнить, что в 2019 году на установку и украшение ели на Дворцовой потратили лишь 4 млн рублей, что никак не сказалось на праздничной атмосфере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как развлечься в Петербурге во время новогодних каникул, когда музеи и театры будут закрыты.