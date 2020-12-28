До конца года в Петербурге сдадут в эксплуатацию все запланированные школы и детсады

Губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал до конца года восполнить нехватку объектов социальной инфраструктуры в новых районах города.

К 2021 году в Петербурге введут в эксплуатацию все 57 запланированных объектов социальной инфраструктуры, основные из которых — 21 детский сад, 7 школ и 10 медицинских учреждений. «Несмотря ни на что, это направление остается одним из главных в нашей работе», — подчеркнул Беглов в своем еженедельном радиообращении 28 декабря, комментируя развитие социальной инфраструктуры в новых районах Северной столицы.

На минувшей неделе город при федеральной поддержке выкупил у частного инвестора 5 детских садов. Четыре из них будут готовы к работе весной 2021 года, один из них уже открыл двери для малышей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу из федерального бюджета выделят 700 млн рублей на строительство детских садов.