До конца года в Петербурге сдадут в эксплуатацию все запланированные школы и детсады

До конца года в Петербурге сдадут в эксплуатацию все запланированные школы и детсады
Детский сад на Комендантском проспекте. Фото: Госстройнадзор

Губернатор Северной столицы Александр Беглов пообещал до конца года восполнить нехватку объектов социальной инфраструктуры в новых районах города.

К 2021 году в Петербурге введут в эксплуатацию все 57 запланированных объектов социальной инфраструктуры, основные из которых — 21 детский сад, 7 школ и 10 медицинских учреждений. «Несмотря ни на что, это направление остается одним из главных в нашей работе», — подчеркнул Беглов в своем еженедельном радиообращении 28 декабря, комментируя развитие социальной инфраструктуры в новых районах Северной столицы.

На минувшей неделе город при федеральной поддержке выкупил у частного инвестора 5 детских садов. Четыре из них будут готовы к работе весной 2021 года, один из них уже открыл двери для малышей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу из федерального бюджета выделят 700 млн рублей на строительство детских садов.

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