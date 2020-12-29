Самую дорогую комнату в Петербурге продают за 6,5 млн рублей

Помимо этого, на рынке есть предложения трех комнат по 750 тысяч рублей: в Кронштадте, Петергофском и Колпинском районах. Их площадь составляет от 9 до 14,7 квадратного метра. Фото: pixabay

Помимо этого, на рынке есть предложения трех комнат по 750 тысяч рублей: в Кронштадте, Петергофском и Колпинском районах. Их площадь составляет от 9 до 14,7 квадратного метра. Фото: pixabay

По данным агентства недвижимости «Доли.ру», самая дорогая комната Северной столицы продается возле станции метро «Чернышевская». Владелец оценил 43-метровое пространство с потолками высотой 7 метров в 6,5 млн рублей.

Похоже, этот район популярен в отношении сделок по недвижимости — вторую по дороговизне комнату можно найти там же, рядом с «Чернышевской». В ней гораздо более скромные потолки — высотой 3,55 метра, однако при этом есть второй этаж. Общая площадь комнаты составляет 26 «квадратов», а продается она за 6 млн рублей.

В тройку самых дорогих комнат Петербурга также вошло помещение площадью 36,5 кв. м. на Литейном проспекте, стоимость которой оценивается в 5,5 млн рублей. При этом самая дешевая комната, выставленная на продажу, находится в Колпинском районе — за 700 тысяч рублей можно приобрести 15-метровое помещение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 80% квартир в новостройках приобретаются с помощью ипотеки.