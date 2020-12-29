С начала года в Петербург привезли 132,5 тысячи тонн мандаринов

Главный новогодний фрукт чаще всего привозят в Россию из Марокко и Пакистана. Фото: pixabay

Главный новогодний фрукт чаще всего привозят в Россию из Марокко и Пакистана. Фото: pixabay

В течение 2020 года инспекторы территориального Управления Россельхознадзора в Петербурге проконтролировали ввоз более 132,5 тысяч тонн свежих мандаринов.

Подавляющая часть цитрусовых привезена из Пакистана (почти 52 тысячи тонн), Марокко (свыше 33 тысяч тонн), ЮАР (более 21,5 тысячи тонн), Перу (более 11,5 тысяч тонн), Аргентины (около 11 тысяч тонн) и Египта (свыше 1,5 тысяч тонн). Кроме того, в число экспортеров этого символа Нового года вошли Уругвай, Израиль, Эсватини, Бразилия, Турция и Чили.

При этом не все партии успешно прошли фитосанитарный контроль — почти 500 тонн фруктов оказались заражены личинками средиземноморской плодовой мухи, представляющей опасность для более чем 200 видов растений. Было принято решение обеззаразить мандарины, чтобы затем пропустить их к дальнейшему следованию.

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