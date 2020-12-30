Родители VS педагоги: к чему привело дистанционное обучение в школах

Весенняя «дистанционка», полагают некоторые родители, спровоцировала у детей провал в знаниях, а учителя, по их мнению, просто не готовы проводить занятия удаленно. Педагоги с такой точкой зрения не согласны и считают несправедливым перекладывание ответственности за неуспеваемость на школы. Чтобы новый формат обучения был более успешным, очевидно, обеим сторонам следует не ругаться, а объединить усилия.

Мама второклассницы петербурженка Юлия Попова уверена: успеваемость детей в школах в этом году катастрофически снизилась. По мнению родительницы, онлайн-обучение, введенное из-за пандемии коронавируса, — это суррогат, не имеющий ничего общего с образованием.

«Нет нормального контакта с педагогом, регулярно зависают платформы. Это какой-то эксперимент над детьми, родителями и учителями, на который никто не давал согласия. Кроме отставания в учебе «дистанционка» пагубно сказывается на здоровье школьников. Например, у моего ребенка упало зрение — с 1,0 до 0,3 оба глаза», — рассказала она корреспонденту Gazeta.SPb.

О беспрецедентном отставании школьников, согласно исследованию группы сервисов «Актион Образование», заявило 53% опрошенных родителей. Причиной тому, считают респонденты, могло стать весеннее дистанционное обучение, а также неготовность учителей вести уроки удаленно, сообщает РБК.

Последний тезис педагоги находят несправедливым. «Если мы хотим переложить всю вину на школы, то, наверное, так и есть. Но мы забываем, что родители также являются полноправными участниками учебного процесса», — считает учитель начальных классов Второй Санкт-Петербургской гимназии, победитель конкурса «Лучший учитель России» в 2006 и 2012 годах, а также почетный житель нашего города Лариса Листова.

Педагог, по ее словам, два месяца работала в удаленном режиме с четвероклассниками и не считает, что ее ученики отстали от школьной программы, тем более катастрофически.

«Мы каждый день трудились. И домашнюю работу никто не отменял. У нас были и тесты, и контрольные, и проверочные. Спасибо родителям, которые также держали руку на пульсе и помогали нам учиться», — рассказала она корреспонденту Gazeta.SPb.

Конечно, 2020-й год выдался непростым и изрядно потрепал нервы. Однако когда закончится пандемия, точно сказать никто не берется. Пока вокруг царит неблагоприятная эпидобстановка и присутствует риск заразиться Covid-19, дистанционное обучение в том или ином виде останется. А для того, чтобы сделать его качественнее, взрослым придется скооперироваться. Ведь школьная успеваемость, как уже было подмечено, находится в зоне ответственности обеих сторон — как педагогов, так и родителей.

Курирует и координирует деятельность комитета по образованию (врио председателя — Александр Ксенофонтов) вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.