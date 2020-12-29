Трамп назван человеком, которым больше всего восхищались в 2020 году

Действующий президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг мужчин, которыми больше всего восхищались в этом году.

Как сообщает ТАСС, данные об этом предоставила социологическая служба Gallup. По ним Дональд Трамп занял первое место в опросе. Политиком восхищаются 18% американцев. При этом рейтинг одобрения его действий не самый высокий. Всего 39% считают его полезным политиков.

Отметим, что Трамп смог сдвинуть с первой строчки Барака Обаму. Бывший президент США лидировал в опросе 12 лет подряд.

Отметим, что в данном рейтинге нашлось место и новоизбранному президенту США. ЗА него проголосовали 6% американцев.

Кроме этого, составлен аналогичный рейтинг женщин. В нем первое место заняла бывшая первая леди Мишель Обама. За нее проголосовали 10%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Трамп назвал Байдена фейковым президентом и сравнил выборы в США со странами третьего мира.