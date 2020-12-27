Трамп назвал Байдена фейковым президентом и сравнил выборы в США со странами третьего мира

Действующий президент США Дональд Трамп нелестно высказался в адрес демократа Джозефа Байдена и всей выборной компании в этом году. По словам политика, Байден – фейковый президент.

Свое мнение Трамп выразил в Twitter. Именно там чаще всего политик высказывает свою позицию. На этот раз он снова прошелся по президентской гонке 2020 года и сравнил ее с выборами в странах третьего мира.

По словам Трампа, выборы в Афганистане были организованы лучше, чем в Америке. Об этом ему рассказал молодой военный, служивший в стране. Кроме этого, политик назвал Байдена ошибочным президентом.

Напомним, что президентские выборы в США завершились 3 ноября. Новоизбранным американским лидером признан демократ Джозеф Байден.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал о своем отношении к действующему президенту Дональду Трампу.