Анна Данилюк может стать вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике

В ближайшее время власти Ленобласти утвердят кандидатуру на должность вице-губернатора региона по внутренней политике. Предполагается, что пост займет Анна Данилюк, которая на данный момент является председателем комитета по информационно-аналитическому обеспечению и протоколу губернатора Ленинградской области.

В новую должность Анна Данилюк может вступить в ближайшее время. Решается ее вопрос об избрании на пост вице-губернатора по внутренней политике.

Однако, как сообщает Online47 со ссылкой на Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора, женщина может приступить к новой работе не в самый удобный период. Скоро начнется большой цикл по выборам в Госдуму и Заксобрание Ленобласти, поэтому задач у чиновницы будет много.

Отметим, вице-губернатор занимается налаживанием взаимодействий с администрацией президента, избиркомами на всех уровнях, партиями, общественниками и ОНФ.

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