Песков рассказал, что ситуация с Навальным не вызывает у Путина никаких чувств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал, как Владимир Путин относится к ситуации с Алексеем Навальным.

Как сообщает РИА Новости, по словам Пескова, у Путина вызывают чувства только те задачи, которые нужно решить до конца года, и Алексей Навальный не входит в них.

«У Владимира Путина вызывают чувства задачи, которые стоят перед ним и перед правительством, чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые еще остро стоят на повестке дня», – заявил Песков.

Напомним, что накануне следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Оппозиционера обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Навальный призвал вводит санкции против богатейших россиян.