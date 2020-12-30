Вице-губернатор Петербурга Пикалёв получил новый пост в агентстве телевидения

В Северной столице вице-губернатор Валерий Пикалёв получил новую должность. Его назначили на пост председателя совета директоров Городского агентства по телевидению и радиовещанию.

Как сообщают в Смольном, ранее по предложению губернатора Александра Беглова Валерий Пикалёв вошел в состав совета директоров.

«Председателем Совета директоров АО «ГАТР» (Городское агентство по телевидению и радиовещанию) избран вице-губернатор Санкт-Петербурга Пикалёв Валерий Иванович», – говорится в сообщении администрации города.

Отметим, что Петербург является 100% владельцем акций АО «Городское агентство по телевидению и вещанию».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Анна Данилюк может стать вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике. На данный момент она является председателем комитета по информационно-аналитическому обеспечению и протоколу губернатора Ленинградской области.