Снег и гололедица ожидаются в Ленобласти 31 декабря

Снег и гололедица ожидаются в Ленобласти 31 декабря
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В среду, 31 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью выпадет снег, а днем – мокрый снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», столбики термометров покажу +2 … -3 градусов. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Водителей предупредили о гололедице на дорогах.

Атмосферное давление днем будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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