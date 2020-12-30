В Сирии 25 мирных жителей погибли при атаке на автобус

В результате террористической атаки по меньшей мере 25 человек погибли. Фото: pixabay

В результате террористической атаки по меньшей мере 25 человек погибли. Фото: pixabay

Автобус с мирными жителями подвергся атаке террористов, в ходе которой погибли и пострадали десятки человек.

Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, все произошло 30 декабря около четырех часов дня по местному времени. Террористы атаковали пассажирский автобус на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе населенного пункта Кабажеб.

В результате террористической атаки по меньшей мере 25 человек погибли. Кроме того, 13 человек получили ранения и были госпитализированы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минометная атака на аэропорт Йемена унесла жизни 27 человек. Аэропорт Адена подвергся минометному обстрелу днем 30 декабря во время прибытия самолета с новыми представителями правительства республики. В этот момент разорвались три минометных снаряда.