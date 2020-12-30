Минометная атака на аэропорт Йемена унесла жизни 27 человек

Минометная атака на аэропорт Йемена унесла жизни 27 человек
Погибли 27 человек. Фото: pixabay

В йеменском городе Аден произошла минометная атака на местный аэропорт. При обстреле погибли не менее 27 человек, более 50 госпитализированы с ранениями.

По данным Министерства здравоохранения Йемена, среди жертв атаки был представитель Красного Креста, передает телеканал Al Hadath.

Аэропорт Адена подвергся минометному обстрелу днем 30 декабря во время прибытия самолета с новыми представителями правительства республики. В этот момент в разорвались три минометных снаряда. Мины угодили в зал прилета и зацепили взлетно-посадочную полосу.

Как сообщает РИА Новости, среди раненых были замминистра связи, представитель губернатора Адена и начальник местной тюрьмы.

Вскоре после взрывов всех членов кабмина перевезли в президентский дворец. Позже около дворца прогремел еще один взрыв.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американского военного обвинили в стрельбе с тремя погибшими в Иллинойсе.

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Минометная атака на аэропорт Йемена унесла жизни 27 человек
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