В Швейцарии пожилой пациент умер после прививки вакциной Pfizer

В Швейцарии пожилой пациент умер после прививки вакциной Pfizer
Умершему после прививки пациенту был 91 год. Фото: pixabay

В Швейцарии сообщили о смерти пожилого пациента, который привился американской вакциной от коронавируса Pfizer.

Как сообщается на сайте швейцарского надзорного органа за рынком лекарств (Swissmedic), умершему был 91 год. Он скончался через несколько дней после введения дозы вакцины. По словам представителей властей, пациент страдал от серьезных заболеваний, которые и могли стать причиной естественной смерти. Отмечается, что крайне маловероятно, что прививка привела к летальному исходу.

Швейцария приступила к массовой вакцинации 23 декабря. При вакцинации используется единственное одобренное к использованию в стране средство компании Pfizer.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Израиле второй пенсионер скончался после вакцинации от коронавируса.

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